AES 紅不讓 聚焦長天期

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

AES-KY（6781）由於受惠BBU（備援電池）題材的發酵，近日吸引市場買盤大舉追捧，激勵股價強勢表態。

繼28日強勢大漲、並重返千金股行列後，昨（29）日更是亮燈漲停，漲停價1,200元攀本波反彈新高。

法人指出，受惠AI需求持續暢旺，鋰電池模組大廠AES-KY在AI帶動的這波BBU需求持續增強下，營運受到市場高度矚目，即便對於輝達的GB200或GB300來說，BBU處於選配項目，但仍增添龐大的想像空間。

事實上，除了AI題材外，AES-KY受惠產業趨勢的正向發展，未來營運備受看好。包括基地台原本使用的鉛酸電池備援方案，改用鋰電池的趨勢越來越明確；資料中心使用BBU的趨勢，也逐漸成為產業顯學等。

觀察籌碼面，近來自營商最先進場布局AES-KY，接著投信也共襄盛舉，近二日更在外資買盤大舉進場下，推升股價強勢表態，使得股價不畏大盤高檔震盪盤軟而逆勢走強，成為市場焦點。

技術面上，AES-KY的趨勢指標MACD剛翻上零軸，顯示市場多空方向開始翻多；KD指標也由底部黃金交叉向上，且K值與D值的開口逐漸擴大，顯示股價偏多動能越來越強；量價關係也呈現「價漲量增」態勢，均有利股價偏多。

權證發行商建議，看好AES-KY後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。

挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過四個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

AI AES-KY 電池模組

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