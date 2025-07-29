金像電、欣興 四檔聚光

台美對等關稅協議談判尚無明確結果，加深市場憂慮情緒，台股昨（29）日一度大跌超過300點、回測23,000點，盤面上，金像電（2368）、欣興（3037）逆勢走高。發行券商指出，看好PCB族群後續表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

儘管大盤回防23,000關卡，但金像電受惠於AI趨勢，股價仍逆勢改寫新高，昨日以上漲1.3%或4.5元，收上349.5元，今年以來股價漲幅44.7%。金像電受惠美系CSP客戶AI ASIC需求持續且800G出貨逐漸上升，6月營收46.31億元，較5月的46.84億元，略為下滑1.1%、年成長46.07%；第2季營收139.17億元，季增15.3%、年成長46.6%，優於市場預期；累計上半年營收為258.74億元，較2024年同期185.1億元，成長39.7%。

法人指出，雖短期匯率波動，惟AI ASIC、400G以及800G等終端應用持續助益，預期第3季營收仍有機會呈現季增高個位數，2025全年美系CSP客戶AI ASIC營收比重有望達15~20%，助益營收年增35~40%以上。

在高階ABF AI載板、AI HDI產品需求延續下，欣興6月營收109.28億元，月增2.8%、年增23.1%；第2季營收324.66億元，季成長7.9%、年成長16.4%，優市場預期。

法人認為，短期高階ABF如AI GPU、AI ASIC等以及HDI AI產品仍為主要成長動能，且消費性電子產品將受惠傳統電子產業旺季，預期第3營收季增率有機會上看雙位數，長期而言，AI發展浪潮持續助益欣興ABF載板、HDI業務，帶動2025年全年營收預期成長15~20%。

權證發行商建議，看好金像電、欣興可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。