雷虎、亞航 認購衝鋒

今日主題 台股昨（29）日出現漲多修正，不過盤面上仍有軍工、電子零組件、BBU等概念族群在利多題材的發酵下，吸引買盤追捧，激勵股價強勢表態，成為熱門焦點，相關權證也交投熱絡，值得留意布局時機。

台股昨（29）日拉回，盤面上資金在次族群中流動，其中軍工股買盤進駐，雷虎（8033）、亞航（2630）股價強勢表態，看好「逆勢走強股」的投資人，可酌量以相關權證試水溫。

國防部軍備局日前公布新一輪無人機公開採購徵求案，多家無人機大廠，正摩拳擦掌搶攻政府新一波無人機採購案。法人認為，政府已公開徵求預算規模超過500億的軍用商規無人機標案，實現政府於下半年編列新一波特別預算，使台灣國防預算達GDP的3%目標，提升無人機廠商未來兩年營運。

雷虎6月單月稅後純益0.78億元、年增169%，每股純益（EPS）0.51元，單月賺贏去年全年的0.5元。雷虎100%自製MIT的自殺型無人機FPV及相關零組件訂單，自第2季起陸續交貨，帶動公司無人載具及新產品出貨，也為第2季及未來營運挹注新成長動能。

雷虎目前正與中科院積極進行合作，並與美國Auterion公司及法國軍工大廠Parrot簽署技術合作MOU，後續將全球先進AI、抗干擾、視覺導航等整體解決方案，整合至未來五款全系列無人載具，以期更強化國軍無人機不對稱作戰。

亞航方面，法人指出，雖2025年的商規與軍規無人機等新產品並未取得新訂單，預期營運僅能維持高檔水準，但無人機新業務持續開發，亞航近期成為第一家取得中科院授權的中型無人機複材機體製造技術資料廠商，提高未來製造、維修標案取得的機會。

法人指出，2026年台灣國防重點已轉向無人機等國防產品，加上國軍當前僅亞航先前得標的銳鳶二代完成釋商進入試產階段，考量亞航在軍用軍規無人機的領先地位，有利其在未來取得新的無人機訂單，貢獻未來營運表現。

看好雷虎、亞航等後市表現的投資人，可買進價內外合理、券商造勢積極的認購權證參與行情。