欣興2025年上半年 EPS 0.62元 優於預期

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

載板龍頭欣興（3037）今（30）日將召開法說會，昨先公布上半年財務數字，上半年歸屬母公司淨利達9.44億元，年減76.5%，每股純益0.62元。若扣除首季獲利9.15億元，第2季在新台幣大幅升值干擾下仍維持獲利0.29億元，表現優於市場預期。

欣興公布數字顯示，第2季單季獲利0.29億元，遠遠不如2024年第2季的16億元，每股純益0.02元。法人估，主要是受業外匯兌損失等干擾，年減98%，並較首季減少96%。

欣興董事會昨天決議通過今年度資本預算由186億元增至206億元；並通過2026年資本預算約194億元。欣興說明，各項資本預算採購作業之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。

此外，欣興說，去年7月董事會通過今年長交期設備預下訂單金額8億元，這筆預算調整後將予以取消。

欣興 董事

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