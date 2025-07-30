睿生2025年上半年 EPS 1.8元 深化跨域整合
睿生光電（6861）董事會昨（29）日通過今年第2季財報，單季合併營收5.51億元，季增2.6%，年增8%，創單季歷史新高紀錄。毛利率28.99%，季增1.89個百分點、年增0.33個百分點。稅後純益3,204.3萬元，季減25.2%，年減47.2%，每股純益0.77元。
睿生光電累計今年上半年合併營收10.88億元，年增12.3%，創同期新高。毛利率28.06%，年增1.06個百分點。稅後純益7,490.5萬元，年減8%，每股純益1.8元。昨天股價下跌0.7元，收52.3元。
睿生光電布局新技術與產品有成，看好醫療與工業檢測市場的長期成長潛力，並計劃結合自主研發與策略夥伴合作，將技術應用從TFT擴展至CMOS與紅外光感測器等領域，深化跨領域整合，提升產品競爭力與市場占有率，為未來數年成長奠定堅實基礎。
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