精測2025年上半年 EPS 13.32元 動能升溫

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

測試介面廠中華精測（6510）昨（29）日公告今年第2季營運成果報告，單季獲利2.16億元，季減2.5%、年增221.9%，每股純益6.57元；累計今年上半年每股純益13.32元。

展望後市，在HPC之IC測試板及探針卡訂單需求穩健成長下，本季有望再交出成長佳績。

精測表示，AI應用在2025年持續發展，由消費級、企業級的資料中心及邊緣運算市場擴增至政府級的主權AI，帶動AI半導體產業新一波成長機會。

即使面臨美國祭出對等關稅政策、新台幣強勢走升等風險，AI半導體相關供應鏈廠商依仍可見史上最旺第2季的佳績，精測亦在其中。

精測指出，公司長期導入智慧製造提升製程技術的成效逐步顯現，才能承接客戶高難度、高單價之案件，加計第2季接單暢旺，帶動第2季毛利率達55.8%，惟第2季新台幣強勁升值12%，業外匯兌損失達6,773萬元，致使第2季合併淨利2.16億元 ，季減2.5%、年增221.9%。

AI 新台幣 中華精測

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