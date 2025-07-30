致伸2025年上半年 EPS 3.21元 業績向上

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

鏡頭暨聲學大廠致伸（4915）昨（29）日召開法說會指出，第2季不僅沒有匯損，反而入帳2億多元匯兌收益，加上產品組合與訂單穩健，帶動單季稅後純益達7.33億元，每股純益1.6元，毛利率更衝上17.5%，季增0.3個百分點、年增0.2個百分點，創歷史新高，業績表現亮眼。

致伸第2季營收145.92億元，季減1.2%、年減5.1%，稅後純益、每股純益均與上季、去年同期相當；累計今年上半年營收293.6億元，年增1.2%，稅後純益14.73億元，年增5.4%，每股純益3.21元，優於去年上半年的2.88元。

值得注意的是，儘管第2季新台幣匯率出現急升，造成國內各大電子廠大多呈現嚴重匯損，致伸卻逆勢出現匯兌收益，主要歸功於公司避險得當，讓匯率衝擊降到最低。

致伸財務長蕭英怡指出，新台幣升值造成公司在營收方面出現壓力，所幸避險機制運用得宜，因此上個季度還認列一些匯兌收益，加上產品策略奏效，進而推升單季毛利率攀上高峰，成為第2季獲利表現持穩的關鍵。

展望第3季，蕭英怡預估，由於新台幣匯率走勢難預料，若以美元計算，預料本季營收有望中高個位數年增表現，毛利率則可維持與去年同期一樣的水準，整體而言，在不考慮匯率因素的情況下，今年業績有望比去年好。

針對美國對台關稅即將公布，蕭英怡認為，公司目前觀察客戶似乎沒有被關稅影響太多，後續會嚴密觀察關稅公布後對產業的影響狀況，公司將持續優化產品組合，並積極進行各種避險，預料可抵消新台幣持續升值帶來的壓力。

此外，蕭英怡透露，若是沒有意外，明年公司的配息率將達到八成，今年即使在大環境內外夾攻的情況下，希望獲利表現依然可持穩向上，為股東創造最大的收益。

致伸 新台幣 台幣匯率

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