高盛預測電腦、AI伺服器代工廠營收 喊買這六檔

高盛最新報告中預測十家電腦及伺服器代工廠未來營收，並提出台廠將受惠蘋果新機型將量產、液冷滲透率上升、機架級AI伺服器出貨加速等三大亮點，高盛表示，台廠中較看好鴻海（2317）、緯穎、緯創、技嘉、華碩、奇鋐等六檔供應鏈，給予「買進」評等。

另外，其餘廣達、英業達、仁寶、和碩則給出「中立」評級。

高盛指出，回顧6月營收，提出三大亮點，首先，蘋果供應鏈隨新機型量產，並連續兩年在外型設計進行變革，預期將有助於終端需求成長。

其次，AI伺服器零組件方面，受惠液冷滲透率上升與規格升級趨勢。

最後，AI伺服器部分，由於機架級AI伺服器出貨加速，儘管月成長可能因為機型轉換受到短期影響，預期營收年增強勁。

以月成長來看，高盛預期，十家公司平均營收在7月、8月、9月，分別為月減4%、月增2% 、月增8%。

其中蘋果供應鏈因新款智慧手機機種量產，將享有較佳成長動能，相較之下，AI伺服器與PC供應鏈可能會因為機種轉換，以及第2季品牌客戶因關稅不確定性提前拉貨造成的高基期，而面臨短期壓力。

若以年成長觀察，高盛表示，預期十家公司平均營收在7月、8月、9月，將分別達到年增41%、30%、26%，其中主要受機架級AI伺服器大量出貨、ASIC AI伺服器提升、液冷系統滲透率持續上揚、AI PC開始放量等四大利多支撐。

其中針對個別公司7月年增預估，高盛表示，緯穎預期將持續領先同業，單月年增152%、緯創受惠ASIC AI伺服器與一般伺服器新產品周期，單月年增101%。

奇鋐方面，在液冷滲透率持續提升、液冷元件產品線擴張、子公司 富世達將受惠折疊機趨勢帶動需求成長下。預期將維持高雙位數成長，單月年增74%。