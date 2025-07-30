大魯閣美國據點開幕了

大魯閣（1432）進軍美國的第二家棒壘球打擊中心-Taroko Batting Center，亞利桑那州鳳凰城梅薩（MESA）店開幕了，將可望擴大搶攻北美休閒觀光市場，挹注本季營運。

據悉，該店面積500坪，為綜合型運動娛樂場館，設有棒壘球打擊球道、投球機、AI互動打擊區、超級投籃機、迷你保齡球、飛鏢、運動型遊戲機及餐飲服務，打造全方位休閒體驗。

大魯閣表示，鳳凰城是美國亞利桑那州的首府，人口超過500萬是美國的第五大城。

鳳凰城不但是「MLB大聯盟-亞利桑那響尾蛇隊」的主場城市，更是15支MLB大聯盟球隊的春訓基地、還有秋季聯盟新秀賽事，棒球文化濃厚。運動產業發達，家庭族群眾多，對健康休閒設施需求度高。鳳凰城除了本地居民外，還有大量來自加州、伊利諾州、華盛頓等地的春訓球迷與觀光客。

瞄準美國的運動娛樂商機，大魯閣在美國的首店-德州休士頓Katy店於今年3月於正式開幕，開幕之後獲得當地消費者的肯定與歡迎，營收的持續成長。緊接著第三家店，是同樣位於鳳凰城的錢德勒(Chandler)店，目前進入最後裝機階段，也將於9月初開幕。

大魯閣表示，美國的大魯閣棒壘球打擊中心的定價折合台幣約為台灣的2.5倍，對照美國當地的物價水準，屬於平價的休閒娛樂消費，且為體驗型服務業，因此不受關稅提高影響。

也因此大魯閣今年展店計畫不受影響，除了亞利桑那州，大魯閣還預計在加州、德州陸續開出三至四家場館，也都是500坪以上的大型店，將為今年的營收增添成長動能。