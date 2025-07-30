中華化6月 EPS 0.07元 台玻-0.1元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中華化（1727）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（29）日公告自結6月稅前盈餘1,200萬元、年減9%；稅後純益900萬元、年減9%，每股純益為0.07元。法人認為，該公司所建置的第五條電子級硫酸產線投產後，預期營運可望逐季攀升。

法人表示，中華化該公司斥資10億元打造的第五條電子級硫酸產線設置已完成，並啟動測試及認證作業，預計最快第4季投入量產，目標快速取得半導體龍頭公司第二大電子級硫酸供應商資格，有助明年投產量能加乘放大。

【記者朱曼寧／台北報導】台玻（1802）昨（29）日公告，6月自結稅後虧損2.97億元，每股淨損0.1元。

台玻指出，因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

AI科技帶動下，帶動高階玻纖布產品需求，讓台玻近期股價大漲，台玻指出，目前在一代及二代低介電Low DK玻纖布、低膨脹係數Low CTE玻纖布等三款產品均通過客戶認證採用。

半導體 每股純益

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