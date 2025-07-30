官方買無人機 台廠樂

行政院無人機採購大爆發，繼國防部將採購近5萬架無人機後，行政院航太小組昨（29）日也宣布，將加碼採購無人機、再增購5萬餘架。業內指出，相關採購商機可能瞄準國內無人機供應鏈，若加計國防部需求，概估可望包下台廠未來五年產能。

國防部與行政院近日接連宣布將大採購無人機，且持續擴大加碼，目前已知，除了雷虎科技（8033）率先表態，世紀民生*昨也宣布跟進將搶標，另包括長榮航太、中光電、漢翔、經緯航太等大廠都可能投標。

行政院暨國防部軍備局昨日廣邀國內外廠商舉行無人機徵商說明會。據悉，官方大採購無人機，主因是因應全社會防衛韌性，強化國家無人機隊機隊。據指出，昨日說明會最大「爆點」是行政院航太小組說明，行政院已核定通過，除國防需求的4萬8,750架無人機外，將在增加全國基礎建設等重要設施的安全防衛上，加購所需要的無人機，預估增購5萬餘架，將是無人機下階段的重點採購項目。

無人機大廠雷虎科技總經理蘇聖傑表示，目前軍方提出的五款無人機，雷虎科技都有意願參與投標，行政院加碼的5萬餘架新無人機項目，雷虎也不會缺席。

另外，世紀民生*近年積極布局無人機領域，跨足民用、商用、國防無人機之自主研發，昨日宣布，無人機量產進軍歐美市場，國防級應用機型業務火力全開，搶進國防與高端特規化大商機 。世紀民生*表示，觀察全球無人機產業正處於結構轉型的關鍵時刻，市場正快速形成新一輪技術與供應鏈洗牌趨勢。

蘇聖傑指出，雷虎科技將在8月12日徵商截止日前，向國防部提出各款無人機的規格、產能規劃與相關建言。據了解，此次國防部提出的招商規劃，將採取複式決標方式，即評選出前幾名符合資格的廠商，每家廠商都有可能分配到數量不一的訂單。

軍備局為了國防需要的微型、攻擊型與中程偵蒐型無人機，因預算初估達500餘億元，昨天在南港202廠舉行徵商說明會，引起國內外廠商高度重視。

由於報名規定每家廠商只能有兩名人員入場，結果會場湧入來自美、法等國內外廠商400人，現場座無虛席，到場的業者除了無人機廠商之外，也包括電子、通訊、複材等公司，希望實地了解無人機的規格需求。