眾福科第2季 EPS 0.6元 開發新產品

眾福科（3168）昨（29）日公布第2季稅後純益4,619.5萬元，季增4.9%，年減33.1%，每股純益0.6元；上半年稅後純益9,021.8萬元，年減23.1%，每股純益1.16元。

眾福科第2季毛利率24.82%，季減0.63個百分點，年減0.87個百分點；上半年毛利率25.12%，年增0.22個百分點。

隨著休船舶、工控等新產品開發大屏幕陸續導入量產，眾福科預期今年營收有望逐季成長，下半年優於上半年。

歐美船舶顯示器需求明顯回溫升，眾福科43吋與55吋新開發產品已送樣客戶驗證，可望於今年第4季或明年首季挹注營收；特殊車輛去年以來持續開發新品與客戶，其中，全地形車輛將於第3季挹注營收，新能源Mini小車儀表也開始試產，預期今年第4季客戶需求會增加。

眾福科在工控中尺寸業務穩定，近二年持續開發中大尺寸27吋至65吋戶外強固型顯示器及戶外看板，已送樣客戶並小量試產；專業醫療持續於新市場成長，其大型醫用顯示器新專案已開始量產，預計第3季逐步貢獻營收，未來並計畫擴大醫療用人機介面顯示器。