同欣電攻光通訊 報捷

CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）光通訊布局報捷，總經理呂紹萍昨（29）日於法說會表示，800G光收發模組將成為今年營運主要成長動能，明年碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）加入貢獻營收，應用於650V與低壓等，搶攻資料中心領域。

同欣電昨日公告第2季獲利7,100萬元，季減87.8%，年減83.9%；毛利率26.6%，季減1.1個百分點、年減1.6個百分點，每股純益0.34元；上半年獲利6.53億元，年減18.7%，每股純益3.12元。

同欣電說明，第2季匯損3.77億元，導致單季整體獲利大幅衰退，由於公司營收幾乎全為美元計價，匯率變動對營收有直接且持續的影響，預估新台幣匯率每升值1元，衝擊該公司毛利率約5%。面對匯率與費用壓力，同欣電仍力拚今年營運持平去年。

綜觀各產品線，同欣電預期，2025年成動能以RF模組最佳，尤其在光通訊部分，光通訊客戶已成為RF模組最大客戶，估今、明年皆會成長；其次為高階車用影像感測器，今年亦有成長。

呂紹萍說，光通訊產品部分，觀察到400G、800G光模組需求升溫，現階段800G產品已有國際大客戶選定同欣電為供應商，預計2025年量產。