智原第2季營收估季減24%

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）昨（29）日召開法說會，公布第2季獲利季減逾九成，每股純益為0.1元。公司預期，本季營收將季減24％至26％，惟委託設計（NRE）相關業績有機會創新高。

智原第2季毛利率為24.2％，季增3.9個百分點；歸屬母公司業主淨利2,583.6萬元，季減92.5％，年減90.1％，每股純益為0.1元。

智原上半年歸屬母公司業主淨利3.72億元，年減31.2％，每股純為1.43元。

智原總經理王國雍指出，今年業務策略希望持續爭取先進製程與高階封裝相關案件，擴大專案規模，為明年之後的表現打下更多基礎。

智原上半年ASIC委託設計新案數量創同期新高，除了成熟製程需求穩健，先進製程及封裝業務也取得佳績。該公司持續進行區域策略調整，已於歐洲、美國及日本等區域取得先進製程設計案，上半年非中國區域占比已過半。

展望第3季，智原認為，盡管整體營收預期將季減，但矽智財（IP）及NRE收入可望較上季增加並創下佳績，毛利率預期將回升到34％至36％之間。

智原強調，該公司在AI附屬晶片市場中享有設計與封裝雙重商機。在封裝服務方面，已於上半年成功取得多項封裝業務項目，並且於第2季簽下首項3D封裝專案。

同時，上半年也已成功取得多個AI附屬晶片的設計項目，未來將持續深耕非中國市場，並以AI附屬應用為重點發展方向。