智原第2季營收估季減24%

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）昨（29）日召開法說會，公布第2季獲利季減逾九成，每股純益為0.1元。公司預期，本季營收將季減24％至26％，惟委託設計（NRE）相關業績有機會創新高。

智原第2季毛利率為24.2％，季增3.9個百分點；歸屬母公司業主淨利2,583.6萬元，季減92.5％，年減90.1％，每股純益為0.1元。

智原上半年歸屬母公司業主淨利3.72億元，年減31.2％，每股純為1.43元。

智原總經理王國雍指出，今年業務策略希望持續爭取先進製程與高階封裝相關案件，擴大專案規模，為明年之後的表現打下更多基礎。

智原上半年ASIC委託設計新案數量創同期新高，除了成熟製程需求穩健，先進製程及封裝業務也取得佳績。該公司持續進行區域策略調整，已於歐洲、美國及日本等區域取得先進製程設計案，上半年非中國區域占比已過半。

展望第3季，智原認為，盡管整體營收預期將季減，但矽智財（IP）及NRE收入可望較上季增加並創下佳績，毛利率預期將回升到34％至36％之間。

智原強調，該公司在AI附屬晶片市場中享有設計與封裝雙重商機。在封裝服務方面，已於上半年成功取得多項封裝業務項目，並且於第2季簽下首項3D封裝專案。

同時，上半年也已成功取得多個AI附屬晶片的設計項目，未來將持續深耕非中國市場，並以AI附屬應用為重點發展方向。

智原

延伸閱讀

力成財報／第2季EPS 1.3元 匯損拖累、FOPLP成新成長動能

中央社宅招租千戶 決首推警消專案

研調估晶圓代工今年營收1650億美元 先進製程逾半

CoAsia SEMI為南韓AI半導體獨角獸Rebellions 提供AI晶片先進封裝技術

相關新聞

重訊待宣布！ 鴻海7月30日起暫停交易

臺灣證券交易所29日公告，鴻海（2317）因有重大訊息待公布，鴻海上市普通股自7月30日起暫停交易，以其為標的之上市認購...

投資人注意！國巨「分拆股票」要來了 新股8月25日上市

被動元件大廠國巨今天公告，股票面額由新台幣10元變更為2.5元，將於8月25日終止舊股票、由新股票上市，舊股票最後交易日...

高盛預測電腦、AI伺服器代工廠營收 喊買這六檔

高盛最新報告中預測十家電腦及伺服器代工廠未來營收，並提出台廠將受惠蘋果新機型將量產、液冷滲透率上升、機架級AI伺服器出貨...

就市論勢／半導體材料、綠能 聚光

全球金融市場步入政策與技術雙重變革期，台股第3季將在「通膨黏性」與「科技迭代」角力中尋求平衡。密西根大學消費者信心指數攀升至61.8五個月高點，但美國核心CPI模擬顯示年底仍將維持2.5%-3%高位，聯準會降息時程可能推遲至9月後。

碩網上櫃首日 股價大漲94%

企業對話式AI解決方案業者碩網資訊（7547）昨（29）日以每股60元掛牌上櫃，股價一度衝高至126元，終場收116.5...

竑騰8月掛牌 樂觀營運後市

半導體自動光學檢測（AOI）設備廠商竑騰（7751）最快8月底掛牌上櫃，今（30）日將舉辦上櫃前業績發表會，竑騰董事長王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。