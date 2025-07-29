力成財報／第2季EPS 1.3元 匯損拖累、FOPLP成新成長動能

封測大廠力成（6239）29日於法說會公布第2季財報，雖受惠邏輯與SSD等應用拉貨回溫，帶動營收季增16.6%，但因新台幣升值造成匯損衝擊，業外出現逾4.5億元匯兌損失，侵蝕每股稅後純益約0.61元，導致單季每股純益降至1.3元，較首季的1.58元明顯下滑。

力成指出，第2季邏輯（Logic）產品維持穩定出貨，推升營收單季與年增皆為個位數成長；Tera Probe與晶兆成（Terapower）客戶持續開發，也帶動邏輯產品相關營收中高個位數提升。NAND方面，Component類產品因需求波動出現季增年減；企業級SSD需求明顯回溫。至於DRAM部分，Mobile產品受惠外溢訂單，營收雙位數成長，Non-mobile產品則呈現季增年減表現。

產品組成方面，力成第2季以邏輯產品為主要來源，占總營收比重達44%，較首季的42%略有提升；DRAM與NAND分別為24%與22%，與前一季相當；SiP/Module占比則維持在10%。從服務別來看，封裝業務穩居核心，占整體營收68%，與首季持平；測試業務占比為22%，較上季略為收斂1個百分點，其餘為SiP/Module的10%，與前季相當。

展望後市，力成預期第3季營運仍具動能，主要受惠ADAS先進駕駛輔助、伺服器與AI晶片需求續強，加上記憶體與邏輯產品訂單回升；企業級SSD與高階NAND封測訂單動能也將延續至第4季。公司亦關注美中政策及價格競爭影響，並指出高效能AI晶片封裝功耗大增，將持續導入高精密SMT製程，預期下半年對Power Module營收貢獻將持續放大。

董事長蔡篤恭表示，若匯率能維持在29.5元附近，獲利水準將可望回到常態。他並透露，公司多年投入開發的扇出型面板級封裝（FOPLP）製程已進入實體展示階段，將於9月SEMICON國際半導體展首度公開展品。FOPLP目前已能支援包括Bump-free、Chip First、Chip Last與Chip Middle等架構，並分別註冊為BF2O、CHIEF、CLIP與FIFO等自有商標，未來將成為新一波成長動能，公司也將配合啟動重大資本支出計畫。

集團布局方面，董事長蔡篤恭指出，子公司晶兆成（TeraPower）今年已投入超過30億元資本支出，主要聚焦先進封裝測試領域，與母公司在封裝服務上的布局形成互補。他強調，晶兆成可望在AI封測應用上與母公司展現協同效應，提升整體集團競爭力。

針對市場關注力成是否已納入輝達（NVIDIA）供應鏈，執行長謝永達並未正面評論特定客戶，但透露公司確有封裝產品，透過客戶端導入NVIDIA旗下SOCAMM模組，顯示已間接切入高階應用市場。

在產能利用率方面，公司指出，第2季組裝（Assembly）稼動率已達80%，測試業務則維持在70%；展望第3季，組裝稼動率預計將進一步攀升至85%，測試則維持穩定，整體產能利用呈現回升趨勢。

至於股利政策，力成也重申將維持穩定配息原則，董事長蔡篤恭表示，過往配息率皆不低於60%，未來亦將持續以此為標準，回饋股東。

力成第2季獲利9.6億元，季減18.3%，年減47.5%，若不列西安廠，獲利年減42.1%；毛利率15.9%，季減1.1個百分點，年減3.1個百分點；營益率10.2%，季增0.2個百分點，年減3個百分點；每股純益1.3元。

累計2025年上半年，力成獲利21.35億元，年減40.1%，若不列西安廠，獲利年減34.2%；毛利率16.4%，年減1.9個百分點；營益率10.1%，年減2.1個百分點，每股純益為2.88元。