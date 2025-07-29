國巨估第3季營運小幅季增 AI續為成長動能

被動元件大廠國巨今天下午預估，第3季營收可季增低個位數百分比，毛利率和營業利益率可小幅季增，人工智慧（AI）持續成為營運主要成長動能之一。

國巨下午受邀參加外資舉行線上法人說明會，觀察第2季營運，國巨指出，第2季人工智慧（AI）相關需求，持續成為產品類別最大成長動能，推動電腦及周邊裝置和電信通訊等應用成長，AI需求主要來自亞洲與美國客戶，至於中國市場電動車應用需求，成為額外成長動能。

展望第3季，國巨執行長王淡如預估，整體業務需求持續強勁穩健，所有產品訂單出貨比（B/B Ratio）平均值均大於1，第3季特殊品平均稼動率可從第2季的80%提升至85%，一般品稼動率維持7成左右。

王淡如預期，國巨第3季營收可季增低個位數百分比，毛利率和營業利益率可小幅季增。

法人問及營收比重，國巨表示，營收大約70%至75%比重採用美元計價。

展望今年營運，王淡如表示，市場需求持續強勁，今年上半年集團營收達到20億美元規模，預期今年營收可持續成長。