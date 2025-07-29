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牧德財報／上半年EPS 9.42元 近十年首配股票股利

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
牧德董事長汪光夏。記者尹慧中／攝影
牧德董事長汪光夏。記者尹慧中／攝影

牧德（3563）29日召開董事會，公告114年上半年度會計師核閱的財務報表，每股獲利EPS為9.42元，較去年上半年2.01元，大幅成長。

牧德說明，主要受惠於高階產品組合需求推升營收，促使毛利率提升至64%，因受匯率波動影響產生1.46億元兌換損失(減少EPS 2.51 元)，致上半年度每股稅後盈餘9.42元。

牧德表示，第2季的匯損是因應收帳款造成財務帳面的一次性損失，目前匯率已趨穩定，展望下半年盈餘再受匯損的風險已降低。

牧德表示，半導體產品目前仍在開發認證中，透過雙軌四線產品多元化發展，在整體接單能見度及經營績效相對穩健成長。因為台幣相對人民幣同樣是升值了10%，對購買大陸生產料件而言是項利多，因此下半年大陸昆山生產基地將擴大產能，主要供應大陸及東南亞之客戶需求，以期降低生產成本，滿足交期及營收成長動能。

因應產業發展趨勢及營運規劃，董事會29日亦通過新任集團策略長，由子公司黑澤(江蘇)有限公司總經理陳尚書擔任，協助集團關鍵材料的合作開發及半導體供應鏈布局，並規畫公司與第三方之策略性合作。

牧德董事會為回饋股東，同時也通過發放今年上半年股票股利一元及現金股利一元，待股東臨時會通過後可於第4季發放，這也是牧德近十年來首次發放股票股利。

EPS 牧德 半導體 股東臨時會

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