智原財報／第2季EPS 0.1元 估第3季業績將季減24％至26％

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）於29日召開法說會，公布第2季每股純益為0.1元。該公司預期，第3季業績將季減24％至26％之間，不過其中委託設計（NRE）相關業績有機會創新高。

智原第2季合併營收為45.11億元，季減39.3％、年增70.3％，為歷史次高表現，毛利率為24.2％，季增3.9個百分點，歸屬母公司業主淨利為2,583.6萬元，季減92.5％、年減90.1％，每股純益為0.1元。該公司上半年合併營收為119.49億元，年增1.28倍，歸屬母公司業主淨利為3.72億元，年減31.2％，每股純益為1.43元。

智原表示，第2季營收受到新台幣升值及宏觀環境的影響，不過上半年累計業績已超越去年全年的水準。以產品別來看，IP營收受季節性認列波動影響，委託設計業績也季減約9％，至於量產收入則季減逾四成，主要是先進封裝業務收入下降所致。

展望第3季，智原認為，儘管整體營收預期將較上季下滑，但矽智財（IP）及NRE收入可望較上季增加並創下佳績。