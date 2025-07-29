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欣興財報／上半年EPS 0.62元 第2季匯損仍守住獲利

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
欣興董事長曾子章。記者尹慧中／攝影
欣興董事長曾子章。記者尹慧中／攝影

載板龍頭欣興（3037）30日將召開法說會，29日傍晚先公布上半年財務數字，上半年歸母淨利約9.44億元，若扣除首季9.15億元，第2季在新台幣大幅升值干擾下仍維持獲利0.29億元，守住獲利表現仍優於市場預期。法人估最壞情況已過，實際展望待公司更新。

欣興公布數字顯示，第2季單季獲利0.29億元，較2024年第2季16億元大幅減少，法人估主要受業外匯兌損失等干擾，年減少98%，並較首季9.15億元下滑，季減少96%，但仍守住獲利表現。

欣興29日董事會決議通過將今年度資本預算由約新台幣186億元，再增加約新台幣20億元，增加後總金額約為新台幣206億元；並通過2026年資本預算約新台幣194億元。欣興說明，今年增加約新台幣20億元、明年度則約新台幣194億元。各項資本預算採購作業之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。此外，欣興說，113/7/30董事會通過之115年長交期設備預下訂單金額8億元，該次預算調整後將予以取消。

欣興 新台幣 法說會

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