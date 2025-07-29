匯損影響 國巨第2季獲利雙減每股賺9.74元

被動元件大廠國巨今天下午公布第2季歸屬母公司業主稅後淨利新台幣49.98億元，季減9.6%，較2024年同期減少8%，單季每股稅後純益（EPS）9.74元，國巨表示，第2季匯兌損失約4.15億元、以及認列收購芝浦電子顧問費、未分配盈餘稅等因素，影響第2季獲利表現。

累計國巨上半年度歸屬母公司業主稅後獲利105.27億元，年增5.1%，累計上半年每股稅後純益20.51元。

國巨第2季合併營收327.71億元，季增5.4%，較去年同期增加4.3%，創歷史單季新高，第2季毛利率35.6%，較上一季持平，比去年同期增加0.4個百分點；第2季營業利益70.44億元，營業利益率21.5%，季增0.7個百分點，年增0.9個百分點。

國巨說明，第2季非營業項目淨損失0.15億元，主要來自於淨利息收入4.2億元、匯兌損失4.15億元。此外，國巨第2季認列與日本芝浦電子（ShibauraElectronics）收購案相關顧問費用1.5億元，使營業利益率減少約0.5個百分點，加上提列未分配盈餘稅3.79億元，因此第2季EPS合計減少約1.03元。

累計國巨今年上半年合併營收638.75億元，年增6.6%，國巨上半年毛利率35.6%，年增1.1個百分點，營業利益135.07億元，營業利益率21.1%，年增2.1 個百分點。

國巨說明，上半年非營業項目淨收入6.95億元，主要來自淨利息收入9.53億元、匯兌損失4.07億元。此外，國巨上半年度認列與芝浦電子收購案相關顧問費用2.76億元，使營業利益率減少約0.43個百分點，加上提列未分配盈餘稅3.79億元，使得上半年EPS合計減少約1.28元。

展望未來，國巨指指出，潛在關稅調整與地緣政治風險升溫，國際衝突持續存在，客戶端庫存仍持續朝健康水準發展，密切關注市場供需動態，並對人工智慧（AI）應用的營運動能與未來展望，保持樂觀。