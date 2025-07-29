台股回防23,100點！PCB族群兵多將廣沒在怕 臻鼎衝漲停、銘旺科創高

美國對台關稅遲未定案，加上傳出美國前總統川普拒絕賴清德過境紐約，引發地緣政治陰影升溫；同時，高盛公布最新報告指出，截至7月25日當周，避險基金正以一年來最快速度調降美國科技、媒體與電信類股部位，反映市場在財報高峰周前轉趨保守。多重不確定因素干擾下，29日台股三大權值股台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）全面走弱，電子族群承壓，大盤一度急殺逾300點，兩萬三千關警鈴大作，但PCB族群多頭卻熱情不減，個股持續放量輪動。

其中，臻鼎-KY（4958）跳空漲停開出後，漲停持續開開關關，成交量爆衝至4.7萬張以上，激勵銘旺科（2429）盤中衝上漲停80.1元新高鎖死，合正（5381）也頻頻閃紅燈，華通（2313）、定穎投控大漲超過半根停板，嘉聯益（6153）、燿華（2367）、金像電（2368）、楠梓電（2316）亦逆勢續強；此外，ABF三雄南電（8046）連攻4日後，兵臨190元關卡，盤中反壓增強隨大盤一度下跌近3%、回測180關，多頭大旗轉由景碩（3189）強攻7.5%執掌，欣興（3037）則跟漲逾5.5%。

臻鼎6月營收128.23億元，月增8.8%、年增19.7%，若以美元計算，年增率30.8%；第2季營收382.03億元，季減約4%、年增17.9%；上半年營收782.85億元，年增20.6%。其中，第2季與上半年業績雙雙改寫同期新高。

展望第3季，臻鼎預期受惠於客戶新品備貨與IC載板需求持續攀升，營收與產能利用率可望同步成長。法人籌碼也持續加持，臻鼎已連8日獲三大法人買超，累計買超8,345張，其中外資大買9,918張。統計至7月28日止，三大法人合計買超達14,951張，顯示市場對其基本面與展望具信心。臻鼎預計於8月12日下午3時舉行線上法說會，將說明2025年上半年營運概況。

銘旺科則憑藉轉型題材吸引市場目光，近年積極跨足綠能與無人機產業，去年切入泰國當地上市公司SAT.BK屋頂太陽能光電案，裝置容量達15MW，預計今年開發目標上看500MW。同時也拓展無人機布局，擴大轉型動能。法人持續加碼，28日獲三大法人聯手買超1,391張，帶動股價強勢漲停突破80元大關。

景碩2025年上半年每股稅後純益1.35元，第2季雖然受到匯損干擾但仍維持獲利表現。法人預期，景碩最壞情況已過，同時受惠BT載板報價復甦以及ABF將供不應求，營運可期。

分析師表示，PCB股從CCL族群發動一路漲到上游的材料、設備股，再到ABF三雄，都各具題材助攻，以ABF來看，具有BT載板報價谷底翻揚、AI ASIC交換器商機、低基期等題材；接下來，PA三雄將是另一個亮點族群。