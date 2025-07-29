DDR4 漲價撐盤至年底！宇瞻啟動調價、轉單效益浮現 股價勁揚逾3%
記憶體原廠加速淡出DDR4產品線，帶動供應快速收斂，市場備貨需求強勁。模組廠宇瞻（8271）受惠轉單效應，並自第3季起啟動價格調整機制，29日股價表現強勢，盤中一度觸及56.3元，目前報價為55.9元，上漲1.7元、漲幅3.14%。
宇瞻25日法說會釋出積極展望，執行長張家騉指出，受惠於DDR4與部分DDR5價格走揚，公司自本季起已陸續調整報價，有助於7月起毛利率回升，加上NAND Flash出貨穩定，帶動整體獲利動能同步強化。
業界分析，DDR4價格自第2季起明顯走升，關鍵在於三星、SK海力士、美光等三大原廠將主力轉向DDR5與HBM規格，DDR4供應大幅收斂，加上工控、車用等應用尚未完成平台升級，需求未減，預估此波漲勢可望延續至2025年底。不過進入2026年後，隨著新平台逐步普及，DDR4將如DDR3般進入長尾市場，漲價動能恐將趨緩。
面對結構性轉折，宇瞻同步推進DDR5與企業級SSD布局，看好AI伺服器升級趨勢將成為下一波成長驅動力，整體對下半年營運維持審慎樂觀態度。
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