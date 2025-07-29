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矽統第2季每股賺1.2元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯電集團旗下IC設計廠矽統（2363）昨（28）日公布第2季財報，單季每股純益1.2元，今年上半年每股純益也是1.2元。

矽統第2季合併營收6.36億元，季增35.4％、年增11.68倍，歸屬母公司業主淨利6.17億元。累計上半年合併營收11.06億元，年增12.09倍，歸屬母公司業主淨利6.16億元，每股純益1.2元。

矽統從2014年第4季到2024年第2季止，近十年間單季營收都不到1億元；但去年下半起開始有所轉變，去年第3季營收2億元以上，接下來連兩季營收都超過4億元，今年第2季營收逾6億元。

聯電董事長洪嘉聰在2023年8月接任矽統董座，後來矽統陸續從聯電手中承接山東聯暻半導體100%持股，又以換股方式併購紘康，今年4月山東聯暻收購廈門凌陽華芯科技股權，在一連串併購操作下，逐步推升矽統業績。

母公司 科技股 半導體

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