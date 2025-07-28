快訊

川普宣稱：未與美國達成協議國家 將被課15至20%關稅

財部擬修法 無論配偶有無拋棄繼承擬制遺產仍須繳稅

特斯拉捨台積電改抱三星 陸行之分析原因有五

矽統財報／第2季 EPS 逾1元、轉虧為盈 併購操作下轉骨有成

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

聯電（2303）集團旗下老牌IC設計廠矽統（2363）28日公布第2季財報，該公司近年投入轉骨有成，由於首季微虧，每股純益為0元，第2季與上半年每股純益均為1.2元。

矽統第2季合併營收為6.36億元，季增35.4％、年增11.68倍，歸屬母公司業主淨利為6.17億元，明顯優於上季與去年同期的微幅虧損局面，以目前股本來計算，每股純益約為1.2元。該公司累計上半年合併營收為11.06億元，年增12.09倍，歸屬母公司業主淨利為6.16億元，也明顯優於去年同期的虧損狀況，每股純益為1.2元。

其實矽統從2014年第4季到2024年第2季止，在將近10年時間中，單季營收都不到1億元規模。但去年下半起，情況開始有所轉變，去年第3季營收跳至2億元以上，接下來連兩季營收都超過4億元，今年第2季營收更達6億元之上，四個季度的業績表現連續創新高。

回顧2023年8月初，矽統公告由聯電董事長洪嘉聰兼任董座，這也是聯電集團從2003年元月接手矽統經營權以來，首次出現由聯電董事長兼任矽統董座的情形。而後矽統出手陸續從聯電手中承接山東聯暻半導體100%持股，又以換股方式併購紘康，今年4月由山東聯暻以約人民幣2.94億元收購廈門凌陽華芯科技股權。在一連串併購操作下，逐步展現推升矽統業績的力道。

矽統 營收

延伸閱讀

邁達特財報／第2季淨利季減55% 上半年EPS 0.43元

聯電（2303）上半年營收成長...要補漲了？專家示警：匯損問題未解難起色

半導體成熟製程陷砍單風暴 聯電、世界、力積電等毛利率有壓

智易財報／上半年 EPS 6.1元 匯損約0.9億元、毛利率維持15%以上

相關新聞

聯發科法說將至 大摩點讚、給市場最高目標價

聯發科（2454）即將於7月30日公布第2季財報，市場期待財報表現與未來展望，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，由於匯...

大立光上半年每股賺56元 擬配發28元現金股利

光學鏡頭大廠大立光今天公告上半年合併財報，每股盈餘（EPS）達56.01元，擬配發每股28元現金股利，並訂8月14日除息

PCB族群大漲 台光電收盤再躍千金股

台股PCB族群今天勁揚，以玻纖布、銅箔基板（CCL）等PCB上游個股漲幅最為明顯。台光電今天盤中再度刷新歷史高點，終場收...

中華電攻多軌衛星報捷 拿下華航機上無線上網業務、OneWeb獨家代理權

中華電信（2412）打造多軌衛星布局，除在救災時建功，近期更拿下華航機上無線上網衛星代理業務，看準飛機、船舶上的上網成為...

達興材上半年每股賺4元

達興材料（5234）公布自結上半年合併稅前盈餘4.12億元，年增38.5%，以股本10.27億元計算，上半年每股稅前盈餘...

面板族群法說 四連發

面板族群重量級廠商法說會本周登場，由背光模組廠中光電明（29）日打頭陣，友達與旗下偏光板供應商明基材周四（31日）接棒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。