矽統財報／第2季 EPS 逾1元、轉虧為盈 併購操作下轉骨有成

聯電（2303）集團旗下老牌IC設計廠矽統（2363）28日公布第2季財報，該公司近年投入轉骨有成，由於首季微虧，每股純益為0元，第2季與上半年每股純益均為1.2元。

矽統第2季合併營收為6.36億元，季增35.4％、年增11.68倍，歸屬母公司業主淨利為6.17億元，明顯優於上季與去年同期的微幅虧損局面，以目前股本來計算，每股純益約為1.2元。該公司累計上半年合併營收為11.06億元，年增12.09倍，歸屬母公司業主淨利為6.16億元，也明顯優於去年同期的虧損狀況，每股純益為1.2元。

其實矽統從2014年第4季到2024年第2季止，在將近10年時間中，單季營收都不到1億元規模。但去年下半起，情況開始有所轉變，去年第3季營收跳至2億元以上，接下來連兩季營收都超過4億元，今年第2季營收更達6億元之上，四個季度的業績表現連續創新高。

回顧2023年8月初，矽統公告由聯電董事長洪嘉聰兼任董座，這也是聯電集團從2003年元月接手矽統經營權以來，首次出現由聯電董事長兼任矽統董座的情形。而後矽統出手陸續從聯電手中承接山東聯暻半導體100%持股，又以換股方式併購紘康，今年4月由山東聯暻以約人民幣2.94億元收購廈門凌陽華芯科技股權。在一連串併購操作下，逐步展現推升矽統業績的力道。