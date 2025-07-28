邁達特財報／第2季淨利季減55% 上半年EPS 0.43元

邁達特（6112）董事會28日通過第2季財報，稅後純益0.25億元，季減55%，年增27.9倍，每股純益0.13元；上半年累計每股純益0.43元。

邁達特第2季合併營收為58.7億元，季增24.23%，年增32.64%；毛利率12.87%，季減1.43個百分點，年增1.28個百分點，營益率1.87%，季增0.83個百分點，較去年同期的-2.74%轉正；稅後純益約0.25億元，季減55%，年增27.9倍，每股純益0.13元。

邁達特上半年累計營收105.8億元，毛利率13.5%，年增1.15個百分點，營益率1.5%，較去年同期的-0.93%轉正；稅後純益0.81億元，年減57.89%，每股純益0.43元。

邁達特指出，第2季營收大幅增加主要受到關稅戰、匯率與成本波動等不確定因素下，短期急單湧現帶動，加上海外公司Brainstorm也有相當不錯的成績。

從代理產品線來看，邁達特表示，在與Microsoft Azure合作方面，持續透過METAMatch雲市集積極鏈結眾多本地ISV（獨立軟體開發商），邁達特日前也取得AWS Partner-Led Support資格，成為少數能提供高度客製化支援的本地MSP。

邁達特為Red Hat在台獨家代理商，邁達特持續看好開源軟體市場的強勁需求，邁達特總經理施建成認為，開源軟體因其靈活性、成本效益和創新能力，持續在各行各業中扮演重要角色，並與雲端、AI等新興技術緊密結合。

Red Hat正積極擴展產品範圍，包括企業級支援、整合服務，以及針對特定行業的解決方案，以滿足大型組織日益增長的需求，邁達特營運也將受惠。