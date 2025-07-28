智易 挑價內外10%

智易（3596）第2季受新台幣升值影響，但法人認為每股純益（EPS）仍會優於預期，顯示其營運韌性，相關權證可布局。

南亞市場對FWA產品需求回升，帶動成長動能，美洲市場需求亦優於上季，歐洲需求則維持強勁。法人預估，智易第3季營收季增，達141億元，EPS為3.63元，毛利率可望回升。中長期來看，智易將受惠於Wi-Fi 7、10G PON、Cable及FWA等新產品帶動營收與獲利續揚。目前生產重心在越南，供應鏈彈性佳，且出貨美國產品多數列入關稅豁免名單，有利維持競爭力，後市可期。

權證發行商建議，可挑選價內外10%以內、剩餘天數90天以上權證。（凱基證券提供）

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