智易 挑價內外10%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

智易（3596）第2季受新台幣升值影響，但法人認為每股純益（EPS）仍會優於預期，顯示其營運韌性，相關權證可布局。

南亞市場對FWA產品需求回升，帶動成長動能，美洲市場需求亦優於上季，歐洲需求則維持強勁。法人預估，智易第3季營收季增，達141億元，EPS為3.63元，毛利率可望回升。中長期來看，智易將受惠於Wi-Fi 7、10G PON、Cable及FWA等新產品帶動營收與獲利續揚。目前生產重心在越南，供應鏈彈性佳，且出貨美國產品多數列入關稅豁免名單，有利維持競爭力，後市可期。

權證發行商建議，可挑選價內外10%以內、剩餘天數90天以上權證。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 營收 台幣升值

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