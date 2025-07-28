達發第2季 EPS 4.64元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科旗下晶片廠達發（6526）昨（28）日公布第2季財報，每股純益為4.64元，累計上半年每股純益為9元。達發第2季合併營收為55.22億元，季增5.7％、年增12.7％，為近三季高點，累計上半年合併營收為107.44億元，年增23.1％。

以獲利來看，達發第2季歸屬母公司業主淨利為7.78億元，季增6.5％、年減2.8％，每股純益為4.64元，也是近三季高點，累計上半年歸屬母公司業主淨利為15.08億元，年增24.6％，每股純益為9元。

達發將於8月1日舉行法說會，預期除了第2季財報細節，也釋出下半年展望。

達發先前表示，已量產AI相關產品光通訊模組PAM4-DSP晶片，供給單通道50G傳輸速率，透過八通道串聯，支援最高速400G光模組產品。

達發 每股純益

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