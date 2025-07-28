鴻海、緯創 押寶60天

美股七巨頭本周將有微軟、Meta、亞馬遜、蘋果等四檔公布財報，相關概念股蓄勢待發，尤以雲端服務供應商（CSP）可望持續提高資本支出，法人看好AI伺服器大廠鴻海（2317）、緯創（3231）將是主要受惠者，下半年營運有看頭。

分析師表示，鴻海受惠AI伺服器出貨動能持續強勁，全年營收將能持續成長，其中雲端網路產品受惠於AI伺服器強勁成長，且通用伺服器需求持續熱絡而出現年增，表現最為亮眼；消費智慧產品終端需求因能見度較低，預期大致持平，元件及其他產品則因應產品線拓展及電動車業務持續擴張，預期將出現強勁成長。

法人指出，鴻海為NVIDIA GB200 NVL 72伺服器整機櫃系統組裝的主要供應商，由於GB300的整機櫃系統架構與前一代類似，因此學習曲線可以縮短，預期機櫃出貨量將逐季提升，且今年AI伺服器占鴻海整體伺服器營收占比將達50%，帶動營收貢獻成長。除了GB200／300伺服器以外， HGX AI伺服器需求也持續擴張，與CSP客戶合作開發ASIC專案以及潛在的主權AI客戶，將進一步推動鴻海營運成長動能。

緯創第2季營收表現亮眼，第3季因進入產品轉換期，法人預估營收恐季減，但第4季將持續季增。全年整體營收與每股獲利成長的主要動能，仍來自AI伺服器營收成長，預期AI相關營收年增三位數的目標可以達成。

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