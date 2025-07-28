上市公司總市值 下滑

上周加權股價指數下跌18.75點，跌幅約為0.08%，上周五（25日）收盤為23,364.38點，全體上市公司市場總值為75兆2,973.56億元，單周減少170.18億元，減幅約為0.02%。根據臺灣證券交易所統計，外資上周（7月21日至7月25日）買超為401億元，其中，買超最多的前三大為中信金（2891）、鴻海、華航。

上周外資在集中市場總買進金額為5,992.42億元，總賣出金額為5,591.42億元，合計買超為401億元。

另統計2025年初至7月25日止，外資總買進金額為17兆305.46億元，總賣出金額為17兆2,444.98億元，累計賣超為2,139.52億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進持股）市值為34兆5,380.52億元新台幣，占全體上市股票市值的45.94%，較7月18日的34兆8,220.33億元新台幣，減少2,839.81億元。

進一步觀察個股部分，上周外資自集中市場買超最多的前五名上市公司為：中信金買超8.58萬張、鴻海買超8.39萬張、華航買超5.36萬張、長榮航買超4.28萬張、台玻買超4.1萬張。

外資上周買超第6至20名還有中鋼、元大金、玉山金、聯電、神達、臺企銀、宏碁、群創、精成科、偉訓、國泰金、彰銀、英業達、陽明、台積電，單周買超張數落在1.2萬張至3.9萬張之間。