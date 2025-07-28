星亞公開申購 中籤賺1.8萬
新股市場熱度延燒，光電零組件廠星亞視覺（7753）預計8月7日轉上櫃，即日起至31日展開公開申購，每股承銷價45元，與昨天興櫃收盤參考價63元相較，中籤者每張股票可望賺1萬8,000元。
星亞自2022年從台亞分割獨立後，專注於數位顯示與視覺燈光系統，本次公開申購預計8月4日抽籤，共公開承銷593張。
星亞總經理李柏龍指出，該公司深耕北美數位市場近30年，與當地頂尖廣告商長期合作，透過高度客製化技術與產品穩定性，有效降低客戶維運成本並提升黏著度，奠定穩固獲利基礎。
業界分析，北美戶外數位廣告市場占全球約30%，具發展潛力可期。研調機構預估，當地市場2023年至2028年年複合成長率達11%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言