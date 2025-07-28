微軟推新 NB 和碩、廣達補

微軟搶攻Windows 11換機商機，針對企業客戶的Surface Copilot+ PC產品線，三款Surface裝置將陸續在台上市。隨著新品本季開賣，法人看好相關代工廠和碩（4938）、廣達有望受惠，為下半年PC組裝業務增添動能。

微軟搭載英特爾Core Ultra（Series 2）處理器的全新13.8吋Surface Laptop 5G將於9月2日開始在台出貨，全新13吋Surface Laptop和12吋Surface Pro則已於上周開賣。

微軟指出，為Surface Laptop增添5G一直是最多企業客戶要求的功能之一，但這項要求並不僅止於增加一個數據機，而是能提供即時、安全且可靠的連線，無論是在火車上加入Teams通話的顧問、從現場即時上傳站點資料的工程師，Surface Laptop 5G都能讓工作隨時隨地順暢進行。