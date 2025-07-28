美律2026年開案量「非常滿」

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
美律。陳昱翔/攝影
美律。陳昱翔/攝影

電聲元件大廠美律（2439）昨（28）日召開法說會，總裁黃朝豊指出，新台幣升值衝擊第2季營收與獲利，惟訂單與市場需求仍相當不錯，預估本季營收將比第2季明顯回溫，明年開案量更是「非常滿」，營運動能更勝今年。

美律日前已公告第2季財報，單季每股純益僅0.01元，近乎損益兩平；上半年每股純益1.43元，較去年同期每股純益3.94元腰斬。

黃朝豊表示，第2季營收103.2億元，季增16.5%，與去年同期持平，成長主因新客戶及新產品帶動出貨大幅成長，惟新台幣升值抵銷出貨成長效益，並衝擊獲利，但匯率波動並不影響公司長期競爭力。

展望第3季，黃朝豊認為，時序步入傳統旺季，預估單季營收與去年同期相當（約128.6億元），換算約季增24%；若不考慮新台幣匯率因素，營收、獲利都有機會比上季或去年同期好。

業務拓展方面，黃朝豊透露，目前已確認明年開案量「非常滿」，比今年更多，推估明年不僅訂單能見度更高，且整體營運動能也會比今年更強勁。

產能規劃方面，美律預估今年資本支出約10億元以內，泰國二廠興建中，預期第4季導入量產，將挹注今年營運表現向上。

至於先前斥資22.6億元全資收購東京音響株式會社（MWT Holdings），預估最快9月完成交割，屆時有助美律加速拓展日本市場。

據悉，東京音響主要客戶為日本耳機大廠，在泰國有耳機零組件產能，美律透過併購案，可在日本市場立即獲得客戶基礎，也可獲得泰國廠零組件供應。

美律也正積極耕耘美國助聽器市場，已打入美系助聽器品牌大廠供應鏈，去年起已開始供貨，今年起供貨量逐季增加，預料未來將成為公司主力產品之一。

美律 營收 新台幣

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