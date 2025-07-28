聯發科法說將至 大摩點讚、給市場最高目標價

聯發科（2454）即將於7月30日公布第2季財報，市場期待財報表現與未來展望，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，由於匯率影響，整體營收預計將呈現季減，但由於中國大陸智慧型手機需求溫和成長、邊緣AI伺服器開始貢獻營收，全年營收預估年增10%至15%，因此依舊維持聯發科長期展望，維持市場最高的目標價1,888元，評等「優於大盤」。

針對第2季營收，大摩指出，聯發科以台幣計價營收將季減2%，但若以美元計則成長約2%，落在美元指引區間的高端。

根據大摩調查顯示，高通的SM4450晶片相較於聯發科的天璣6400擁有更佳的市場吸引力，主要因為SM4450支援LPDDR5與LPDDR4。

第3季預估上，大摩認為，由於大陸智慧型手機與電視需求在第3季僅呈現溫和回溫，加上聯發科在低階5G智慧型手機市場出現輕微市占流失，預估第3季營收將以台幣計價將季減8%，美元計價部分則是季減3%至5%。毛利率將維持在47%。

大摩表示，聯發科2025年以台幣計價營收預計將年增10%，而以美元計價，則是年增15%，雖公司未提供明確的營收指引，但過去在第1季法說會中表示，「全年成長不會遠低於以台幣計算的低雙位數百分比」。