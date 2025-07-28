快訊

泰國與柬埔寨將立即且無條件停火 當地午夜0時生效

罷免全軍覆沒…呂秀蓮喊話賴清德「聽人民的聲音」 提改組人事、開國是會議

福源花生醬出包！ 桃園衛生局：再抽不同批黃麴毒素仍超標

聯發科法說將至 大摩點讚、給市場最高目標價

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
聯發科。圖／聯合報系資料照片
聯發科。圖／聯合報系資料照片

聯發科（2454）即將於7月30日公布第2季財報，市場期待財報表現與未來展望，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，由於匯率影響，整體營收預計將呈現季減，但由於中國大陸智慧型手機需求溫和成長、邊緣AI伺服器開始貢獻營收，全年營收預估年增10%至15%，因此依舊維持聯發科長期展望，維持市場最高的目標價1,888元，評等「優於大盤」。

針對第2季營收，大摩指出，聯發科以台幣計價營收將季減2%，但若以美元計則成長約2%，落在美元指引區間的高端。

根據大摩調查顯示，高通的SM4450晶片相較於聯發科的天璣6400擁有更佳的市場吸引力，主要因為SM4450支援LPDDR5與LPDDR4。

第3季預估上，大摩認為，由於大陸智慧型手機與電視需求在第3季僅呈現溫和回溫，加上聯發科在低階5G智慧型手機市場出現輕微市占流失，預估第3季營收將以台幣計價將季減8%，美元計價部分則是季減3%至5%。毛利率將維持在47%。

大摩表示，聯發科2025年以台幣計價營收預計將年增10%，而以美元計價，則是年增15%，雖公司未提供明確的營收指引，但過去在第1季法說會中表示，「全年成長不會遠低於以台幣計算的低雙位數百分比」。

營收 聯發科

延伸閱讀

「AI炒作」是否轉化為實際回報？大摩：這三個產業最顯著

00919大砍長榮、聯發科換股操作惹議！都明白：穩現金流、股價動能卻熄火

聯發科 躍台股市值二哥

面板雙虎 大摩評等中立

相關新聞

大立光上半年每股賺56元 擬配發28元現金股利

光學鏡頭大廠大立光今天公告上半年合併財報，每股盈餘（EPS）達56.01元，擬配發每股28元現金股利，並訂8月14日除息

聯發科法說將至 大摩點讚、給市場最高目標價

聯發科（2454）即將於7月30日公布第2季財報，市場期待財報表現與未來展望，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，由於匯...

PCB族群大漲 台光電收盤再躍千金股

台股PCB族群今天勁揚，以玻纖布、銅箔基板（CCL）等PCB上游個股漲幅最為明顯。台光電今天盤中再度刷新歷史高點，終場收...

中華電攻多軌衛星報捷 拿下華航機上無線上網業務、OneWeb獨家代理權

中華電信（2412）打造多軌衛星布局，除在救災時建功，近期更拿下華航機上無線上網衛星代理業務，看準飛機、船舶上的上網成為...

達興材上半年每股賺4元

達興材料（5234）公布自結上半年合併稅前盈餘4.12億元，年增38.5%，以股本10.27億元計算，上半年每股稅前盈餘...

面板族群法說 四連發

面板族群重量級廠商法說會本周登場，由背光模組廠中光電明（29）日打頭陣，友達與旗下偏光板供應商明基材周四（31日）接棒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。