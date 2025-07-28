新股抽抽樂 這檔中籤有望賺進1.8萬元、報酬率4成

抽新股賺紅包的機會又來了，台亞集團旗下數位顯示及視覺燈光系統軟硬體整合商星亞（7753）將在8月7日掛牌上櫃，新股公開申購作業將在7月29日至31日進行，承銷價45元，以28日興櫃價格63元計算，若是抽中可望賺進18,000元，報酬率40%；另外，凌航（3135）公開申購時間預計明日截止，以興櫃價35.85元計算，中籤可望獲利7,850元，報酬率28.03%。

星亞承銷張數593張，承銷價45元，公開申購日期為7月29日至31日，8月4日抽籤，8月7日掛牌上櫃；另外，凌航也還在辦理公開申購中，預計29日截止，承銷張數2,050張，承銷價28元，預計7月31日抽籤，8月6日掛牌上市。

星亞在數位顯示系統領域深耕逾30年，產品應用範圍廣泛，主要涵蓋大型戶外廣告（Out of Home）顯示系統、場館大型帷幕燈光系統以及交通資訊系統等；2024年營收7.97億元，毛利率32.53%，每股純益3.56元，今年首季EPS 0.99元，累計上半年營收4.28億元，月增5.37%，年增13.19%。

星亞表示，因應未來營運及訂單的成長需求，已在今年陸續啟動建廠計畫。預期新廠投入量產後，組裝空間將大幅提升，大型顯示屏的每月產能預計可成長1.5倍。

記憶體模組廠凌航資本額6.8億元，專注記憶體及儲存設備的全方位設計與製造，營運橫跨品牌經營、ODM代工與國際系統整合市場，並聚焦超頻電競與工控利基市場，去年營收55.07億元，每股純益（EPS）2.37元；累計今年上半年營收31.62億元，預期下半年業績可望優於上半年，全年營收將突破60億元，挑戰續創新高。

凌航產品涵蓋DRAM與快閃記憶體模組，包括DDR4/DDR5、PCIe Gen4/Gen5 SSD，及針對AI NB與邊緣運算需求所開發的CKD DIMM和LPCAMM2，廣泛應用在伺服器、商用NB/PC與嵌入式設備。

凌航產品應用包括電競超頻、企業級、工業級、雲端運用、商用NB/PC記憶體，且提供企業級／教育等國際系統整合各類市場訂制服務。客群為國際知名電競大廠、代理商及通路商，橫跨歐洲、亞洲、美洲、澳洲及非洲。