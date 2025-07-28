PCB族群大漲 台光電收盤再躍千金股
台股PCB族群今天勁揚，以玻纖布、銅箔基板（CCL）等PCB上游個股漲幅最為明顯。台光電今天盤中再度刷新歷史高點，終場收在千元以上，騰輝-KY、金居漲停。
時序進入第3季電子旺季，終端需求如網通、伺服器、車用電子逐步回溫，帶來訂單回補，PCB族群今天勁揚。
受惠AI伺服器暢旺，加速拉動高頻高速PCB材料需求，CCL與高階玻纖布提前備貨，連帶推升上游業者整體行情強勢反映，再加上玻纖布、玻纖紗等為供應PCB製作的重要原料，目前全球供不應求，報價持續上揚。
台光電今天大漲，盤中再度刷新歷史高點，至1040元，終場收在1025元，再度躍升為台股千金股一員。
另外，台玻連日大漲，今天收盤漲7.71%，騰輝-KY、金居股價漲停，富喬、建榮同步收漲。
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