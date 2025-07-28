達興材上半年每股賺4元

達興材料（5234）公布自結上半年合併稅前盈餘4.12億元，年增38.5%，以股本10.27億元計算，上半年每股稅前盈餘4元。

達興材料董事長林正一表示，該公司去年半導體材料營收呈現近倍數成長，並正與客戶共同開發驗證2奈米先進製程及先進封裝材料。展望2025年，半導體材料業務將在機會與挑戰中迅速成長。

林正一指出，AI與和高效能運算（HPC）對半導體先進製程需求迅速升溫，加上地緣政治持續緊張與經濟體間貿易衝突持續，使得半導體產業對優質且具競爭力的在地上游材料有更剛性的需求。

他強調，達興材去年已有多項產品進入量產，這些產品在客戶產量提升後，後續成長會更快速。2奈米以下先進製程及先進封裝也有更多項產品持續與半導體客戶共同開發驗證中，與國際材料大廠合作產品線也逐步顯現成效，未來相關產品合作將持續深化並更加多元。