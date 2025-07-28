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稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

面板族群法說 四連發

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

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面板族群重量級廠商法說會本周登場，由背光模組廠中光電明（29）日打頭陣，友達與旗下偏光板供應商明基材周四（31日）接棒，群創周五（8月1日）壓軸。

隨著歐美年底旺季備貨潮陸續啟動，一般預料電視面板報價8月起可望止跌有撐，中小尺寸面板市況也將穩健，助益群創、友達與周邊零件供應商下半年營運，法人也期盼相關業者本周法說會能報佳音。

中光電已陸續感受到電視產品恢復成長動能，6月合併營收約40.85億元，月增34%，年增17%，反映兩大產品線出貨回溫，以及子公司營收同步成長。累計中光電第2季合併營收98.58億元，季增16%，年減1%。上半年合併營收183.32億元，年減4%。

友達31日的法說會由董事長暨集團策略長彭双浪、執行長暨總經理柯富仁、顯示策略事業群資深副總經理陳建斌，及財務長張博儀共同與會，法人聚焦上季財報表現之餘，同步關注雙軸轉型最新進度與後市展望。

友達6月合併營收219.22億元，月減9.3%，年減13.1%；第2季合併營收692.37億元，季減4%，年減6.8%；上半年合併營收1,413.39億元，年增5.6%。

明基材6月營收14.5億元，月增3%，年減16%，主要來自醫療事業產品成長驅動；第2季營收44.2億元，季減3.5%，年減3.6%，主要因新台幣對美元匯率強升，導致營收下滑；上半年營收90億元，年減2%。預料下半年偏光板需求及價格走勢、醫療事業表現，以及新產品出貨等議題將是法說會焦點。

群創首季稅後純益10.8億元，年增126.5%，連續四季獲利，每股純益0.12元；6月合併營收185.11億元，月減1.1%，年減1.2%；第2季合併營收562.31億元，季增0.5%，年減1.1%；上半年合併營收1,121.64億元，年增4.5%。

群創第2季財報挑戰連五季獲利，法人同時關注南科五廠關廠計畫、集團收購日商Pioneer擴大車用等利基型布局後續規劃。

營收 中光電

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