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中華電攻多軌衛星報捷 拿下華航機上無線上網業務、OneWeb獨家代理權

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信打造多軌衛星布局，近期拿下華航機上無線上網衛星代理業務。圖為低軌衛星示意圖。（美聯社）
中華電信打造多軌衛星布局，近期拿下華航機上無線上網衛星代理業務。圖為低軌衛星示意圖。（美聯社）

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中華電信（2412）打造多軌衛星布局，除在救災時建功，近期更拿下華航機上無線上網衛星代理業務，看準飛機、船舶上的上網成為數位人權之一也是必要服務，中華電信要持續搶進航空客艙無線上網及航運物聯網市場商機。

中華航空日前宣布，8月起開放777、A350、A321neo等三大機型全航線、全艙等旅客可直接於機上免費上網或傳輸文字訊息；豪華商務艙、豪華經濟艙旅客、華夏會員（晶鑽、翡翠及金卡）均可無限網頁瀏覽；經濟艙旅客享免費傳送文字訊息，如LINE、Messenger等通訊軟體平台。

陸地上的上網服務多數透過行動網路（4G、5G）或固網寬頻（電信及有線電視網路），而飛機飛行高度約35,000至42,000英尺之間，要在高空提供無線上網服務，要靠「衛星」通訊。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

航空公司透過飛機上的航空使用者終端（Airborne User Terminal）接收衛星訊號，再以無線網路WiFi提供旅客飛機上網服務。

據了解，華航衛星合作夥伴為Inmarsat（已被美國Viasat收購，是全球最大移動衛星營運商之一），中華電信則為Inmarsat落地台灣服務的代理商。

中華電信董事長簡志誠指出，華航提供機上無線上網服務，是使用衛星鏈路讓飛機的無線網路可連結網際網路，並由中華電信代理的衛星提供服務。業界人士分析，現在上網已是基本人權，上網更成為生活必需品。

中華電信積極布局衛星服務，除台灣需求，飛機及船舶也是國土延伸，更是中華電信衛星服務布局重點。

近年中華電信已打造「多軌」衛星服務，與新加坡電信合資的高軌衛星ST-2外，投資接續衛星ST-X，預期2027年發射；日前更斥資38億元，與Astranis Space Technologies合作同步軌道衛星。

中華電信也拿下OneWeb低軌衛星在台獨家代理權，並與亞馬遜旗下Kuiper洽談明年登台；中軌衛星則與盧森堡衛星服務商SES合作，提供中軌道衛星通訊，因此已完成高、中、低軌的多軌群星通信服務布局。

中華電信強調，「多軌衛星」是無縫的全球全時衛星網路，除補足傳統的手機地面站台盲區，可更應用在災害救援、航運物聯網及航空客艙WiFi無線上網等。

華航 布局 中華電信

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