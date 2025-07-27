川普「星際之門」計畫規模再擴大 法人估鴻海、緯穎等受惠

美國總統川普為強化主權AI布局而啟動的「星際之門計畫」（Stargate Project），傳出主導方OpenAI與軟銀因選址等關鍵條款意見分歧，計畫宣布至今六個月進展緩慢，但OpenAI發布聲明，宣布與甲骨文就額外開發4.5GW「星際之門」數據中心達成協議，這規模據說相當於當前美國數據中心總容量的4分之一左右。

法人機構表示，星際之門計畫總投資高達5,000億美元（近新台幣15兆元），被譽為北美最大AI基礎建設，星際之門是OpenAI和軟銀各自承諾出資180億美元成立合資公司，這項計畫合作夥伴還包括甲骨文（Oracle）和阿聯業者MGX等。

計畫初期是預計在德州興建十個資料中心，並計劃擴大至更多州，OpenAI執行長奧特曼上周以視訊出席軟銀在東京的一場活動時，表示雙方初步目標是共同興建一座資料中心，也和軟銀也在共同聲明表示，仍在多州推行計畫，正以超大規模與速度部署AI基礎設施，同時仍維持未來4年在美國投資5000億美元建設10GW的人工智能基礎設施。

而OpenAI最新聲明公告指出，加上正在德州阿比林市建設的「Stargate I」項目，最新協議使得正在美國開發的「星際之門」人工智能數據中心容量超過4.5GW，能夠運行約200萬顆芯片。這將有機會帶來相當於GB200 NVL72約27~28k的需求。

在OpenAI、Oracle宣布後，市場預計2026年NVL72出貨量有機會達30k，較先前預估的2025年20k大幅成長，將有機會因此計劃增加更多需求。

Oracle將為星際之門主要伺服器供應廠商，提供Oracle AI server訂單的ODM廠商分別是鴻海（2317）、廣達（2382）、One W（緯創（3231）、緯穎（6669））、戴爾和美超微，都將是主要受惠廠商。