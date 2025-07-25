晶彩科布局AOI 效益顯現

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

晶彩科技（3535）昨（25）日舉行法說會，公司轉型朝半導體先進封裝與Micro LED檢測領域發展，AI自動光學檢測設備（AOI）布局效益顯現。晶彩科指出，下半年聚焦兩大高潛力市場，平衡傳統面板產業波動，並力求擴大市場版圖。

晶彩科觀察，中國大陸產LCD市占近七成，韓國幾乎全面退出；OLED方面，大陸手機面板市占亦逼近七成。面板檢測設備需求主力集中於大陸，公司除深耕現有客戶，亦評估產品訴求調整及設備改造機會。

延伸閱讀

經部：鴻海和碩等大廠進駐亞灣 估3年促投資達77億

台商控陸妻惡意遺棄訴離 法官明查「債留陸妻不聞問」不准離

世大運／大陸抗議賀電違反奧會模式 體育署：非官方賽會禮儀

陸推加入DEPA 商務部稱取得積極進展

相關新聞

宇瞻毛利率7月回溫

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（25）日召開法說會，執行長張家騉指出，DDR4及部分DDR5價格上漲的部分，將自本季開始...

偉訓6月每股純益0.29元

機殼與電源廠偉訓（3032）昨（25）日公布6月自結稅後純益3,200萬元，年減73%，每股純益0.29元，主要是6月新...

晶彩科布局AOI 效益顯現

晶彩科技（3535）昨（25）日舉行法說會，公司轉型朝半導體先進封裝與Micro LED檢測領域發展，AI自動光學檢測設...

台達智造創新中心 啟用

台達電（2308）昨（25）日宣布啟用「台達智能製造創新中心」，打造工業自動化實機驗證與教育訓練的重要基地，提供上機訓練...

揚明光看前景 審慎樂觀

揚明光（3504）昨（25）日舉行法說會，對下半年營運審慎樂觀，隨著矽光子、AI AR及車用等新應用布局逐步發酵，加上傳...

宇瞻 第2季每股賺1.02元

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（24）日公布第2季財報，受惠客戶積極備貨及整體記憶體價格上漲，單季稅後純益1.31億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。