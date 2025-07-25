晶彩科布局AOI 效益顯現

晶彩科技（3535）昨（25）日舉行法說會，公司轉型朝半導體先進封裝與Micro LED檢測領域發展，AI自動光學檢測設備（AOI）布局效益顯現。晶彩科指出，下半年聚焦兩大高潛力市場，平衡傳統面板產業波動，並力求擴大市場版圖。

晶彩科觀察，中國大陸產LCD市占近七成，韓國幾乎全面退出；OLED方面，大陸手機面板市占亦逼近七成。面板檢測設備需求主力集中於大陸，公司除深耕現有客戶，亦評估產品訴求調整及設備改造機會。