偉訓6月每股純益0.29元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

機殼與電源廠偉訓（3032）昨（25）日公布6月自結稅後純益3,200萬元，年減73%，每股純益0.29元，主要是6月新台幣對美元匯率強升，業外承受匯兌損失。

偉訓6月營收6.91億元，月減13.7%、年增50.5%，累計今年上半年營收48.3億元，年增25.1%，主要受惠訂單增加。

偉訓順利收購AIP，營收自本月認列，內部看好明年營收及獲利有望大幅成長，受惠電競客戶需求帶動，加上AIP營運挹注，下半年營運不看淡，昨天盤中最高站上119元的新高價。

今年來受惠輝達RTX50系列新顯卡推出，推升電源升級需求，偉訓電競電源訂單能見度已看到10月，另一方面，新開發AI伺服器機櫃新品預計第3季末、第4季出貨。

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