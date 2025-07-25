宇瞻毛利率7月回溫
記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（25）日召開法說會，執行長張家騉指出，DDR4及部分DDR5價格上漲的部分，將自本季開始反映給客戶，NAND Flash出貨量與價格穩定表現，有助毛利率本月起改善。
宇瞻先前已公布第2季財報，合併營收為27.12億元，季增32.3％、年增44％；稅後純益1.31億元，季增40.8％，年增46.9％；每股純益1.02元，站上近六季新高。上半年合併營收為47.61億元，年增24.3％，歸屬母公司業主淨利為2.23億元，年增8.2％，每股純益為1.74元。宇瞻上半年營收結構中，NAND Flash業績比重為53.15％，DRAM模組業績比重則為45.22％。
在庫存方面，存貨中大約57％是DRAM，DDR4與DDR5產品大約各占四成多。張家騉提到，宇瞻從今年2、3月就開始準備DDR4庫存，主要考量客戶需求仍在，但相關產出卻減少中。
新台幣匯率升值時，宇瞻採自然避險，沒有立刻反映在對客戶的報價上，等於部分是自行吸收。
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