宇瞻毛利率7月回溫

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（25）日召開法說會，執行長張家騉指出，DDR4及部分DDR5價格上漲的部分，將自本季開始反映給客戶，NAND Flash出貨量與價格穩定表現，有助毛利率本月起改善。

宇瞻先前已公布第2季財報，合併營收為27.12億元，季增32.3％、年增44％；稅後純益1.31億元，季增40.8％，年增46.9％；每股純益1.02元，站上近六季新高。上半年合併營收為47.61億元，年增24.3％，歸屬母公司業主淨利為2.23億元，年增8.2％，每股純益為1.74元。宇瞻上半年營收結構中，NAND Flash業績比重為53.15％，DRAM模組業績比重則為45.22％。

在庫存方面，存貨中大約57％是DRAM，DDR4與DDR5產品大約各占四成多。張家騉提到，宇瞻從今年2、3月就開始準備DDR4庫存，主要考量客戶需求仍在，但相關產出卻減少中。

新台幣匯率升值時，宇瞻採自然避險，沒有立刻反映在對客戶的報價上，等於部分是自行吸收。

延伸閱讀

嘉南逾14萬太陽光電模組遭颱風損毀 彭啓明：對環境無任何不良影響

南亞科單季何時轉盈？總座李培瑛：本季有努力空間 第4季把握度高

十銓營收／6月22億元、月增85.9% 下半年 DDR4價格仍具上行空間

DDR4火爆 下游記憶體模組廠沾光

相關新聞

宇瞻毛利率7月回溫

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（25）日召開法說會，執行長張家騉指出，DDR4及部分DDR5價格上漲的部分，將自本季開始...

偉訓6月每股純益0.29元

機殼與電源廠偉訓（3032）昨（25）日公布6月自結稅後純益3,200萬元，年減73%，每股純益0.29元，主要是6月新...

晶彩科布局AOI 效益顯現

晶彩科技（3535）昨（25）日舉行法說會，公司轉型朝半導體先進封裝與Micro LED檢測領域發展，AI自動光學檢測設...

台達智造創新中心 啟用

台達電（2308）昨（25）日宣布啟用「台達智能製造創新中心」，打造工業自動化實機驗證與教育訓練的重要基地，提供上機訓練...

揚明光看前景 審慎樂觀

揚明光（3504）昨（25）日舉行法說會，對下半年營運審慎樂觀，隨著矽光子、AI AR及車用等新應用布局逐步發酵，加上傳...

宇瞻 第2季每股賺1.02元

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（24）日公布第2季財報，受惠客戶積極備貨及整體記憶體價格上漲，單季稅後純益1.31億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。