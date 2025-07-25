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台達智造創新中心 啟用
台達電（2308）昨（25）日宣布啟用「台達智能製造創新中心」，打造工業自動化實機驗證與教育訓練的重要基地，提供上機訓練、測試與認證一站式服務，並與輝達合作建置「虛實整合學習中心」，實現從設計到製造虛實同步，瞄準AI伺服器組裝代工及半導體市場。
台達電總裁暨營運長張訓海表示，長期深耕智能製造的研發與應用，透過與輝達深化合作，實現數位雙生（Digital Twin）應用，協助電子及半導體業夥伴打造機台與產線規劃方案，可快速複製至新製造基地，加快製造全球化布局速度。
他強調，全球歷經美中貿易戰、關稅變數挑戰後，從過去集中製造走向分散製造，相較於現有市場提供的數位雙生服務，台達電完成「最後一哩路」的Machine twin，落地到機台、不只是工廠動線的規劃。
張訓海表示，台達智能製造創新中心是一個重要里程碑，因應台商海外布局擴展，未來不排除在中國大陸、泰國建立智能製造創新中心，提供客戶在地服務。
台達機電事業群總經理劉佳容表示，台達電透過自行開發的DIATwin數位雙生機台開發平台及Line Manager平台，與輝達的Omniverse數位孿生三方協同合作，提供軟體平台AI功能，實現虛實同步、虛擬調試等功能，加速新產品導入時間，加快工廠量產進度。
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