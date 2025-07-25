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揚明光看前景 審慎樂觀
揚明光（3504）昨（25）日舉行法說會，對下半年營運審慎樂觀，隨著矽光子、AI AR及車用等新應用布局逐步發酵，加上傳統產品線回溫，力拚下半年表現優於上半年，主要是車用Lidar鏡頭與智慧頭燈需求續增，3D列印非中國大陸客戶庫存去化完畢，挹注成長。
揚明光公布第2季財報，營收7.04億元，季增8.4%，年增10.5%；歸屬母公司業主淨利362萬元，季減21.3%，較去年同期由虧轉盈；每股純益0.03元，終結連續兩季虧損。
上半年營收13.55億元，年增13.1%，歸屬母公司業主淨利822萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益0.07元。
揚明光指出，本季車用產品出貨預期將較第2季提升。3D列印產品因部分非中國區客戶庫存去化完畢，需求回溫，有望優於上季。
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