昇貿早盤一度漲停 6月每股純益0.1元、總經理看旺下半年

AI伺服器熱潮不減，關鍵材料「散熱錫膏」因稀土元素鉍遭中國大陸列入出口管制名單，全球供應吃緊，台廠昇貿（3305）憑藉地利與技術優勢，迅速切入高端市場，接獲多家散熱模組大廠訂單，營運展望一片看旺。25日股價強勢表態，盤中一度衝上漲停價82元，終場收在79.4元，大漲6.43%，連續三日走揚，累計漲幅達22.91%，氣勢如虹。

昇貿今公布6月合併營收達8.21億元，年增15.83%；稅後純益為1,310萬元，年減67.4%，單月每股純益0.1元。公司表示，本月獲利仍處整理期，主因為新訂單尚未放量，但隨著鉍原料供應緊俏、需求急速升溫，出貨動能將於下半年明顯轉強。

總經理李弘偉指出，受惠於中國大陸出口限制影響，昇貿散熱（低溫）錫膏近期接獲國內多家大廠急單，並已順利取得認證，預計8月起開始大量出貨，目前訂單能見度已延伸至年底。他強調，下半年營收與獲利有機會優於上半年，整體錫膏銷售量預估可望年增逾3成。

法人指出，昇貿在台灣與中國大陸均具備產線，可穩定取得鉍原料，加上今年併購大瑞科技、擴建桃園第二廠，產能預計於2026年前翻倍，為中長期成長奠定基礎。稀土政策風險升溫之際，具備在地化產能與技術門檻的廠商將脫穎而出，昇貿正是市場資金關注的焦點。