昇貿早盤一度漲停 6月每股純益0.1元、總經理看旺下半年
AI伺服器熱潮不減，關鍵材料「散熱錫膏」因稀土元素鉍遭中國大陸列入出口管制名單，全球供應吃緊，台廠昇貿（3305）憑藉地利與技術優勢，迅速切入高端市場，接獲多家散熱模組大廠訂單，營運展望一片看旺。25日股價強勢表態，盤中一度衝上漲停價82元，終場收在79.4元，大漲6.43%，連續三日走揚，累計漲幅達22.91%，氣勢如虹。
昇貿今公布6月合併營收達8.21億元，年增15.83%；稅後純益為1,310萬元，年減67.4%，單月每股純益0.1元。公司表示，本月獲利仍處整理期，主因為新訂單尚未放量，但隨著鉍原料供應緊俏、需求急速升溫，出貨動能將於下半年明顯轉強。
總經理李弘偉指出，受惠於中國大陸出口限制影響，昇貿散熱（低溫）錫膏近期接獲國內多家大廠急單，並已順利取得認證，預計8月起開始大量出貨，目前訂單能見度已延伸至年底。他強調，下半年營收與獲利有機會優於上半年，整體錫膏銷售量預估可望年增逾3成。
法人指出，昇貿在台灣與中國大陸均具備產線，可穩定取得鉍原料，加上今年併購大瑞科技、擴建桃園第二廠，產能預計於2026年前翻倍，為中長期成長奠定基礎。稀土政策風險升溫之際，具備在地化產能與技術門檻的廠商將脫穎而出，昇貿正是市場資金關注的焦點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言