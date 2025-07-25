宇瞻法說會／DDR4與 NAND 雙引擎 第3季毛利率可望回溫

記憶體模組廠宇瞻（8271）25日舉行法說會，執行長張家騉表示，受惠於DDR4與部分DDR5價格持續上揚，公司已自本季起陸續將成本反映至報價，有望自7月起帶動毛利率回升，配合NAND Flash出貨穩定增長，整體獲利動能可望同步強化。

張家騉指出，截至第2季末公司存貨達24億元，年增36%，未來將陸續轉化為實質業績。其中DRAM為主要庫存，占比57%，而DDR4與DDR5分別各占47%。他也提到，第2季之所以提前備貨DDR4，是應客戶需求而非預判價格走勢，且當時尚未反映新台幣升值與漲價效益，導致毛利率短期承壓。

進入第3季後，公司已開始調整報價，預期漲價效應將自本季起發酵，挹注毛利表現。而為因應8月1日關稅政策可能出現波動，宇瞻已在7月提前出貨至美國市場，雖預期8月營收略有回落，但整體第3季業績表現應不致出現明顯滑落。

展望後市，宇瞻對下半年持審慎樂觀看法，持續關注關稅變化是否造成結構性影響，同時看好AI發展所帶動的記憶體升級需求，特別是伺服器用DDR5與企業級SSD的採用擴大，將成為推升DRAM與NAND市況的關鍵力量。

針對匯率議題，財務長賴孜玟說明，公司採行自然避險機制，實際上在第2季未產生兌換損失，反倒錄得匯兌利益。不過，由於季初停產（EOL）產品提前進貨，未能即時反映匯率變化，造成第2季毛利率短線下滑。