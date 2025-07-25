揚明光法說會／上半年每股純益0.07元

揚明光（3504）25日召開法說會，公布上季財報，第2季營收7.04億元，營業毛利1.16億元，毛利率16.5%，營業損失1,834萬元，稅後淨利362萬元，每股純益0.03元。累計上半年營收13.55億元，營業毛利2.14億元，毛利率15.8%，營業損失5,062萬元，稅後淨利822萬元，每股純益0.07元。

揚明光表示，第2季受到台幣兌美元強勢升值影響，營收7.04億元，僅季增8.4%，毛利率16.5%也僅較上季15.0 %增加1.5個百分點。較前一季而言，取像光學因智能家居鏡頭及傳統安控鏡頭需求增加，出貨成長9%；光學元件類產品因傳統投影光學零組件客戶提前拉貨，出貨增加15%；3D列印產品也因中國大陸區客戶提前備貨，出貨增加16%； Lidar鏡頭及智慧頭燈需求回升，但因HUD客戶進行庫存調整，致車用產品出貨減少10%。

此外，揚明申請的財產險及營業中斷險理賠皆已完成理賠程序並全數收款，於第2季認列其他收入3,891萬元。

展望本季，揚明光表示，車用產品因Lidar鏡頭、智慧頭燈需求持續加溫及HUD客戶端有機會去化庫存，出貨預期較第2季提升；3D列印因部分非中國大陸區客戶庫存陸續去化完畢，需求回溫，出貨情形可望優於上一季；取像光學受智能家居鏡頭客戶機種轉換過渡期影響，出貨情形預估與第2季持平或略減；光學元件類產品出貨與第2季約當；微投光機產品持續受到競爭技術取代影響，需求低迷。整體而言，預估第3季出貨較第2季持平或略減。