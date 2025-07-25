國泰台灣領袖50下月調高權重 台積新一波投資活水 來了

因應金管會放寬ETF追蹤指數中單一成分股30%上限限制，國泰台灣領袖50（00922）的追蹤指數「MSCI台灣領袖50精選指數」率先宣布8月調整指數，將調高台積電比重，以對齊大盤，預估將為台積電帶來30億元新資金買盤。

統計至昨（24）日，台積電占台股大盤權重約39.7%，國泰台灣領袖50的台積電權重約31.4%。目前62檔台股原型ETF中，半數持有台積電，平均權重為34.7%，假設全數拉齊大盤，有機會新增200億元可投資台積電。

未來是否有更多ETF追蹤的指數跟進提升台積電權重，市場關注。業者分析，單一權重是否太大、產品特色、產品區隔、投資人溝通、績效落後等，都是業者考量的關鍵。

MSCI日前在「MSCI台灣領袖50精選指數」官方指數編製手冊新增說明提到，因應今年5月金管會規定放寬，將參照台灣加權指數中的最大成分股權重作為上限設定，指數將進行權重上限調整，該指數採每半年一次的定期審核制度，但為了順利過渡至新的規則，指數將與母指數「MSCI台灣指數」最近一次例行性季度調整同步，8月27日收盤後正式生效。

金管會鬆綁台股ETF單一成分股權重上限30%限制，但前五大成分股相加仍不得超過65%，不過，主動式ETF、共同基金單一個股上限仍不得超過10%。

國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示，市場上較早成立的市值型ETF並無權重限制，常見最大成分股占比過半的情況，除使ETF分散性的優勢降低外，可能也無法真實反映台股的表現。

而主動式市值型ETF，因法令規範單一個股上限為10%，有時難免也會出現無法跟上大盤表現的情況。ETF單一成分股權重上限30%鬆綁後，有利反映「精準市值」。