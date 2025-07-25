英業達智慧醫療 報喜
英業達（2356）近年積極布局智慧醫療等高毛利產品線；旗下榮文生醫也成功在智慧健康醫療市場取得一席之地，而主力產品循環腫瘤細胞（CTC）檢測系統已攜手馬來西亞合作夥伴Wellspring Solutions Sdn Bhd推動取得馬來西亞醫療器材註冊證（MDA），預計今年內可完成取證，屆時將能深化與當地醫療院所的合作。
榮文生醫因應日漸增加的癌症腫瘤細胞檢測需求，攜手集團夥伴英華達打造CTC自動檢測系統，已成功打進東南亞市場；其中在泰國方面，已與當地經銷商達成合作，現階段正積極布局醫療市場通路，並進行當地醫療器材認證程序。
榮文生醫說明，今年已新增南韓經銷合作夥伴，並規劃明年正式拓展東北亞市場，以日本與南韓為首要推廣目標。
針對設備檢測通量與生物標記（biomarkers）能力的提升計畫，榮文生醫表示，目前CTC高通量檢測設備能同時檢測六種生物標記，該規格已充分滿足現階段的臨床與市場需求。
展望未來，榮文生醫除樂觀看待外，並強調將持續與國內外定序服務商、研究機構共同推廣CTC學術研究計畫，促使學術界與臨床界更多元、更廣泛了解並應用CTC檢測技術，以擴大CTC市場需求。
另外，也將加強與製藥企業合作，共同開發具高度臨床價值的新型CTC生物標記，提高CTC檢測的臨床應用價值與市場滲透率，掌握精準醫療未來商機，並持續強化集團在東南亞市場的精準健康布局。
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