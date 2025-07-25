聯發科利多 大和喊買

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
圖／經濟日報提供
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聯發科（2454）將於7月30日召開法說會，大和資本於最新出具報告中指出，聯發科AI ASIC業務將新增一名客戶，預計2027年該業務規模將增長至目前的三倍，營收占比將達一成，看好其後續營運持續增溫，因此將評等從「優於大盤」上調至「買進」，並且目標價由1,550元上調至1,666元。

大和資本指出，近期地緣政治引發的外匯波動程度高於預期，因此將聯發科2025年每股純益（EPS）預估下調5-6%，不過這類波動屬季節性現象，並不損及聯發科基本面與結構性獲利能力。預計聯發科第2季每股純益約17.5元。若以台幣計價，假設匯率為29，預期第3季營收將與第2季持平。

大和資本上調其2027年EPS預估5%，主因聯發科在AI ASIC市場客戶拓展速度快於預期。聯發科為亞洲最有望受益AI ASIC轉型浪潮企業之一，主要受惠其在低功耗／高效能運算及高速連接方面的核心技術優勢。

聯發科正為一家美國雲端服務業者（CSP）推進其首個AI ASIC專案，預計2026年可貢獻約10億美元營收，占整體營收約4%。

大和資本認為，聯發科已加入另一家美國雲端服務商為AI ASIC客戶，預計該業務2027年將成長至30億美元，約占整體營收10%。且根據市場調查，聯發科也正與其他超大型資料中心業者合作，未來仍有進一步成長空間。

大和資本對聯發科2026年的EPS預估比市場共識高11%至21%，主因對AI ASIC業務成長假設較積極，因此仍上調聯發科目標價，不過其提醒，任何地緣政治不確定性對終端需求或庫存過度堆積造成的衝擊，仍有可能影響營運表現。

AI 營收 聯發科

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